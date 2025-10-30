Над Россией днем сбили 30 дронов ВСУ – есть пострадавшая от атаки

Средства ПВО днем перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над пятью российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 11 дронов сбито над Брянской областью, 10 – над Белгородской областью. Еще четыре БПЛА нейтрализовали над Крымом, три – над Курской областью и по одному – над Калужской областью и акваторией Черного моря.

Вражеские БПЛА были ликвидированы с 11:00 до 15:00 мск.

Как уточнил калужский губернатор Владислав Шапша, обломки подавленного дрона упали в одном из населенных пунктов Жиздринского муниципального округа. В результате повреждено остекление трех жилых домов, легкую травму получила женщина. «У местной жительницы от осколков стекла незначительно пострадала рука. Медицинская помощь ей была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», – сообщил глава региона.

Напомним, за прошедшую ночь силы ПВО сбили над Россией 170 украинских дронов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube