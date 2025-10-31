В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ: часть города останется без тепла и горячей воды

В Орле обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории ТЭЦ, что привело к повреждению оборудования электроснабжения. Об этом сообщил губернатора Орловской области Андрей Клычков.

«Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, службы «Россети Центр» – «Орелэнерго» провели оперативные переключения на резервные линии, в результате электроснабжение было восстановлено практически полностью. Ремонтные работы по устранению последствий ночной вражеской атаки продолжаются, добавил Клычков.

Позже губернатор сообщил, что специалисты также ремонтируют магистральный трубопровод ТЭЦ, пострадавший в результате падения БПЛА. В связи с этим будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в трех районах Орла – Советском, Железнодорожном и Северном.

«Восстановительные работы будут завершены до ночи сегодняшнего дня. Оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты», – написал Клычков.

Орел, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube