На мосту в Туле столкнулись трамвай и маршрутки: четверо погибли, еще 20 ранены

Четыре человека погибли и 20 пострадали при столкновении трамвая, двух маршруток и двух легковых автомобилей в Туле. Массовая авария около 07:30 в пятницу на Пролетарском мосту.

«По предварительным данным, 4 человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести», – сообщил губернатор Тульской области Миляев в своем телеграм-канале. Изначально правоохранители сообщили о двух погибших и 19 пострадавших.

На место ДТП прибыли 12 бригад скорой помощи. Также на месте работают оперативные службы, представители областного правительства, администрации города Тулы.

«Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города. Детей среди погибших и раненых нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются», – написал Миляев.

По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК России. Следователи выехали на место происшествия.

Прокуратура Тульской области контролирует установление всех обстоятельства массового ДТП. Также прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации перевозки пассажиров.

Тула, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube