БПЛА атаковали автомобиль в Брянской области – пострадал мирный житель

Украинские дроны-камикадзе ударили по движущемуся автомобилю в селе Чаусы Погарского района Брянской области. В результате атаки ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавший доставлен в больницу, ему оказана вся необходимая помощь.
Машина получила повреждения, добавил глава региона.
В Брянской области вечером 30 октября ВСУ атаковали дронами территорию компании «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района, пострадал сотрудник предприятия, сообщал Богомаз.
Брянск, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»