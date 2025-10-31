БПЛА атаковали автомобиль в Брянской области – пострадал мирный житель

Украинские дроны-камикадзе ударили по движущемуся автомобилю в селе Чаусы Погарского района Брянской области. В результате атаки ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавший доставлен в больницу, ему оказана вся необходимая помощь.

Машина получила повреждения, добавил глава региона.

В Брянской области вечером 30 октября ВСУ атаковали дронами территорию компании «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района, пострадал сотрудник предприятия, сообщал Богомаз.

