Блогер Шабутдинов получил семь лет колонии по делу о мошенничестве

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам лишения свободы по делу о крупном мошенничестве при продаже образовательных курсов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также осужденному назначен штраф в размере 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Напомним, гособвинение просило приговорить Шабутдинова к восьми годам колонии и штрафу в размере 15,5 млн рублей.

В прокуратуре отметили, что в результате действий осужденного и организованной им преступной группы пострадали 113 человек. Они платили за образовательные курсы и тренинги от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей, после которых якобы должны были разбогатеть, однако этого не происходило. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.

По данным следствия, Шабутдинов создал организованную преступную группу, которая продавала образовательные программы, которые в действительности таковыми не являлись, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. Его сообщники использовали агрессивный маркетинг и действовали в том числе от имени ООО «Лайк центр» и других подконтрольных юридических лиц. Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов, договоров и оферты на оказание образовательных услуг.

Блогер признал вину в полном объеме в мае во время рассмотрения по существу уголовного дела в отношении него.

Москва, Наталья Петрова

