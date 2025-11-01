российское информационное агентство 18+

Суббота, 1 ноября 2025, 09:14 мск

За ночь над Россией сбили 98 украинских дронов

Средства противоздушной обороны за ночь уничтожили 98 украинских беспилотников над десятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью – 45. Над территорией Самарской области перехватили 12 дронов, над московским регионом – 11, шесть из них летели на Москву. Еще по 10 беспилотников нейтрализовали над Воронежской и Ростовской областями, четыре – над Тульской областью. По два дрона ликвидировали в Липецкой и Рязанской областях и один – над Калужской областью.

В Туле обломки вражеского дрона упали около одного из домов по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. На месте работают оперативные службы, ограничено движение транспорта на участке по улице Кутузова.

Ночью приостанавливали работу аэропорты Пензы, Саратова, Тамбова и Самары для обеспечения безопасности полетов, сообщала Росавиация. Сейчас ограничения сняты.

Москва, Наталья Петрова

