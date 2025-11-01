Мошенники создали более 300 фишинговых сайтов ко Дню народного единства

Мошенники создали более 300 сайтов-приманок, на которых обещают россиянам выплаты в честь Дня народного единства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Злоумышленники создали более 300 сайтов-приманок с фейковой новостью о выплате всем гражданам России дивидендов от продажи нефти и газа в честь государственного праздника. Мошенники обещают по 75 тысяч рублей, которые якобы должны перечислить до 4 ноября.

Для большей убедительности на сайте публикуются фальшивые отзывы от имени тех, кто якобы уже получили деньги. Пользователям предлагают рассчитать точную сумму «дивидендов», для чего необходимо указать свои персональные данные. В дальнейшем злоумышленники могут использовать полученные сведения для хищения средств.

Стоит отметить, что мошенники не впервые пользуются праздничным поводом для реализации своих схем. Весной такую уловку аферисты применили в виде «акции в честь Масленицы». Специалисты рекомендуют не верить обещаниям быстрого, крупного и легкого дохода.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube