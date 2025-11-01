Премьер Канады попросил прощения у Трампа за рекламу с Рейганом

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в субботу, 1 ноября, что он извинился перед Дональдом Трампом после того, как штат Онтарио выпустил в эфир антипротекционистскую рекламу в кулуарах саммита АТЭС.

«Я извинился перед президентом. Президент был оскорблён», – заявил Марк Карни журналистам в южнокорейском городе Кёнджу, добавив, что торговые переговоры возобновятся, когда Соединённые Штаты будут «готовы».

Американский президент обвиняет канадские власти в искажении слов его предшественника Рональда Рейгана в рекламной кампании против пошлин, введенных Дональдом Трампом.

«Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада мошенническим образом использовала ложную рекламу, в которой Рональд Рейган негативно высказывается о тарифах», – сообщает президент в своем сообщении в сети Truth Social.

Дональд Трамп обвиняет канадские власти в том, что они «действовали таким образом исключительно для того, чтобы повлиять на решение Верховного суда США и других судов», в которых оспаривается законность указов президента США, приведших к повышению пошлин.

Как ранее сообщал «Новый День», Трамп повысил пошлины на канадские товары до 35%. По словам американского лидера, Канада допускает контрабанду наркотиков и принимает ответные меры на действия США. В частности, канадцы собирались обложить трехпроцентной ставкой услуги для американских технологических компаний – Amazon, Google, Uber, Airbnb. Впрочем, впоследствии было решено отказаться от введения этого налога.

Онтарио, Елена Васильева

