Суббота, 1 ноября 2025, 11:56 мск

В Москве задержали ипотечных мошенников, строивших макеты домов

В Москве задержали пятерых мошенников, которые брали льготную ипотеку под строительство жилья и возводили дома из фанеры без коммуникаций. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Стройка века» оказалась всего лишь иллюзией, созданной из фанеры и досок. Незаконную деятельность двух женщин и троих мужчин выявили мои коллеги», – говорится в сообщении.

Подозреваемые брали льготные ипотечные кредиты в банке, предоставляя ложные сведения. После получения ссуды они возводили макеты домов из фанеры, досок и с отделкой пластиком, который имитировал кирпич. В этих конструкциях отсутствовали инженерные сети и внутренние отделки, и для проживания они были непригодны.

Ущерб, нанесенный банку, оценивается в 60 млн рублей. Задержанные стали фигурантами дела о мошенничестве, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Москва, Зоя Осколкова

