В дагестанском селе, где произошло массовое отравление, дополнительно хлорируют воду

В дагестанском селении Дылым, в котором зафиксировано массовое отравление, будет проведено умеренное хлорирование водопроводной воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации Казбековского района.

Власти пояснили, что до получения результатов анализов говорить об этиологии острой кишечной инфекции не представляется возможным. Течение заболевания разнится.

«У зарегистрированных пациентов взяты все необходимые анализы. Отобраны пробы пищи в детсадах и воды в водопроводной сети. По результатам обследования водопроводной сети мест подсоса канализации и протечек не обнаружено», – уточнили в пресс-службе администрации.

По данным на 16:00 1 ноября, госпитализировано шестеро несовершеннолетних дошкольного и школьного возраста. Еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение.

Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления жителей Казбековского района об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В ведомстве уточнили, что пострадавшие обратились в районную больницу с 31 октября по 1 ноября с признаками острой кишечной инфекции.

Махачкала, Анастасия Смирнова

