ПВО отражает атаку украинских дронов в Туапсе

В Туапсе второй раз с начала суток объявлена беспилотная опасность, силы ПВО отражают атаку украинских дронов. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем телеграм-канале.

По его словам, все службы приведены в состояние максимальной готовности.

Бойко призвал местных жителей уйти с улицы в укрытие. «Ни в коем случае не выходите из дома, находитесь в глухом помещении без остекления», – отметил он. Чиновник также призвал горожан сохранять спокойствие. По его словам, сигнал тревоги будет отменен сразу, как только обстановка станет безопасной.

Напомним, ночью атаке вражеских беспилотнико подвергся порт Туапсе. Обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал. На судне возник пожар, экипаж эвакуировали.

По данным Минобороны России, в течении ночи средства ПВО сбили 164 дрона ВСУ над Россией, большинство из них были уничтожены над Кубанью, Крымом и Черным морем.

Туапсе, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube