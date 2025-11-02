Над Краснодарским краем сбили еще 14 украинских БПЛА

Силы ПВО за четыре часа уничтожили еще 15 украинских беспилотников самолетного типа на юге России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 14 дронов сбили над Краснодарским краем, один – над акваторией Черного моря.

БПЛА были ликвидированы в период с 9:00 мск до 12:00 мск.

До этого, по информации Минобороны, с 08:00 мск до 09:00 мск по два вражеских дрона перехватили над Крымом и Черным морем.

Угроза атаки беспилотников утром объявлялась в Новороссийске и Туапсе. Сейчас тревога отменена. По словам главы Туапсинского округа Сергея Бойко, в результате атаки БПЛА есть «незначительные повреждения инфраструктуры, в том числе и порта». В некоторых зданиях повреждены окна, добавил он. Пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.

По данным Минобороны России, за ночь средства ПВО сбили 164 дрона ВСУ над Россией, большинство из них были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Изначально сообщалось, что в порту Туапсе обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал. На судне возник пожар, экипаж эвакуирован. Позже краевой оперштаб уточнил, что в результате ночной атаки БПЛА на порт Туапсе повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет. Все очаги возгорания потушены.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube