Воскресенье, 2 ноября 2025, 13:54 мск

Над Краснодарским краем сбили еще 14 украинских БПЛА

Силы ПВО за четыре часа уничтожили еще 15 украинских беспилотников самолетного типа на юге России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 14 дронов сбили над Краснодарским краем, один – над акваторией Черного моря.

БПЛА были ликвидированы в период с 9:00 мск до 12:00 мск.

До этого, по информации Минобороны, с 08:00 мск до 09:00 мск по два вражеских дрона перехватили над Крымом и Черным морем.

Угроза атаки беспилотников утром объявлялась в Новороссийске и Туапсе. Сейчас тревога отменена. По словам главы Туапсинского округа Сергея Бойко, в результате атаки БПЛА есть «незначительные повреждения инфраструктуры, в том числе и порта». В некоторых зданиях повреждены окна, добавил он. Пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.

По данным Минобороны России, за ночь средства ПВО сбили 164 дрона ВСУ над Россией, большинство из них были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Изначально сообщалось, что в порту Туапсе обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал. На судне возник пожар, экипаж эвакуирован. Позже краевой оперштаб уточнил, что в результате ночной атаки БПЛА на порт Туапсе повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет. Все очаги возгорания потушены.

Москва, Наталья Петрова

