В Белгородской области при атаке БПЛА погибла женщина, еще три человека ранены

В Валуйском округе Белгородской области в результате детонации украинского дрона погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При взрыве БПЛА пострадали четыре человека. Все они были доставлены в Валуйскую ЦРБ

«Одна женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ее жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти женщину не удалось», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Еще две женщины и мужчина получили минно-взрывные и осколочные ранения. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии и остается в медучреждении, остальные отпущены на амбулаторное лечение, уточнил глава региона.

На месте атаки поврежден автомобиль, добавил он.

Белгород, Наталья Петрова

