Москвичка отдала мошенникам 28 миллионов за «замену ключа» от домофона

В Москве мошенники выманили у пенсионерки иностранную валюту на 28 миллионов рублей под предлогом замены ключей от домофонов в ее доме. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Сначала жертве позвонил неизвестный и сообщил о замене «кодировки ключей» от домофонов в ее доме. Под этим предлогом аферист выведал код из смс.

Затем к обманной схеме подключилась мнимая сотрудница Роскомнадзора, которая сообщила пострадавшей о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги», утечке персональных данных и оформлении доверенности на постороннее лицо.

Общение с пенсионеркой продолжили по видеосвязи лжеправоохранители и убедили ее дать подписку о неразглашении и передать все сбережения курьеру якобы для декларирования.

Пенсионерка упаковала более 256 тысяч долларов и 82 тысячи евро в пакеты, положила в дорожную сумку и отдала подельнику мошенников.

Обман раскрылся, когда пострадавшая по указанию злоумышленников пришла в банк, чтобы снять сбережения. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. В момент передачи денег он представился курьером налоговой службы, забрал у пенсионерки деньги, сделал их фото, после чего оставил всю сумму в указанном ему месте. Пособник аферистов действовал за денежное вознаграждение.

Задержанному предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество). Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

