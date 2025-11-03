Над пятью регионами России сбили 64 дрона ВСУ

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотника над пятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что по 29 дронов было сбито над Ростовской и Саратовской областями. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Волгоградской области и по одному – в Белгородской области и в Ставропольском крае.

В Ростовской области вражеские беспилотники перехватили в пяти районах – Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском, уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, никто не пострадал.

Власти остальных регионов ночную атаку еще не комментировали.

