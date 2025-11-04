российское информационное агентство 18+

Вторник, 4 ноября 2025, 11:03 мск

Жилые дома повреждены под Нижним Новгородом при падении обломков БПЛА

В Нижегородской области обломки украинских беспилотников повредили четыре жилых дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ночью силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА в Кстовском районе. По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили 3 частных и один многоквартирный дом», – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают специалисты.

Минобороны РФ ранее сообщало, что за минувшую ночью над российскими регионами было уничтожено 85 украинских дронов.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

