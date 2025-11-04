За ночь над Россией перехвачены 85 украинских БПЛА

Силы противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего дронов перехватили в Воронежской области – 40. По информации главы региона Александра Гусева, никто не пострадал. На юге области при отражении атаки выбило стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили. В соседнем районе, как сообщил губернатор, выбиты стекла и повреждена кровля в частном доме и хозяйственной постройке.

Над Нижегородской областью было сбито 20 БПЛА. Еще 10 беспилотников нейтрализовали в Белгородской области, шесть – в Курской, четыре – в Липецкой областях. По два дрона ликвидировано в Волгоградской области и Башкирии, один – в Саратовской области.

В Волгоградской области, по данным губернатора Андрея Бочарова, произошло возгорание на электроподстанции «Фроловская» в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. «Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект», – сообщил глава региона.

В Башкирии обломки беспилотников упали на территории нефтехимического завода в Стерлитамаке. Погибших и пострадавших, по данным властей, нет. Предприятие работает в штатном режиме.

