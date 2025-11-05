40 дронов ВСУ перехватили за ночь на регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 40 дальнобойных украинских беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, 11 дронов перехватили над Воронежской областью, восемь – над Ростовской, шесть – над Курской областями. Шесть БПЛА сбили над Крымом, пять – над Брянской областью и по два – в Белгородской и Орловской областях.

В Орле при падении обломков БПЛА повреждены несколько частных домов и хозпостройка при падении, пострадавших нет, уточнил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и полицейские.

В Ростовской области атаку дронов, по данным главы региона Юрия Слюсаря, отразили в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах. Обошлось без пострадавших.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о ночной атаке БПЛА на энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира. По его словам, на месте работают специалисты. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, заверил глава региона.

