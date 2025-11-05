российское информационное агентство 18+

Украинские БПЛА повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области

Нефтеперегонные станции получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

По его словам, нефтеперегонным станциям в двух округах региона нанесены незначительные повреждения. «По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время последствия локализованы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Угрозу атаки БПЛА объявили в регионе около 7:32 мск. Беспилотную опасность отменили спустя почти четыре часа.

Ярославль, Наталья Петрова

