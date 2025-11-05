Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, в хуторе Масычево Грайворонского округа вражеский дрон ударил по движущемуся автомобилю. Водитель получил баротравму и обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Машина получила повреждения.

В городе Грайворон в результате атаки двух FPV-дронов повреждены здание и оборудование коммерческого объекта, забор частного домовладения, добавил Гладков. Кроме того, разбито лобовое стекло легковушки. В селе Смородино Грайворонского округа от детонации дрона повреждена газовая труба.

В селе Муром Шебекинского округа частный дом сгорел после сброса взрывного устройства с беспилотника, сообщил губернатор. В селе Вознесеновка повреждено складское помещение предприятия после сброса взрывного устройства с БПЛА.

Атаке также подверглось село Борисовка в Волоконовском районе. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию домовладения. Повреждены хозпостройки, а также уничтожена огнем летняя кухня.

Белгород, Наталья Петрова

