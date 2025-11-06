В трех регионах России изъяли контрафактные сигареты на 560 млн рублей

Правоохранительные органы РФ пресекли незаконное производство и сбыт немаркированных сигарет в трех регионах страны. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Системная работа по выявлению контрафакта ведется ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом. Так в Калужской области раскрыта преступная схема производства сигарет без уплаты акцизов в госбюджет. «На территории предприятия и его контрагентов изъяты порядка 5 млн пачек немаркированных сигарет, а также не менее 500 тыс. поддельных акцизных марок», – говорится в сообщении.

Кроме того, схемы незаконного создания и оборота сигарет раскрыли в Воронежской и Тверской областях. Силовики изъяли табачные изделия и оборудование для их кустарного производства.

«Из незаконного оборота изъяты три линии технологического оборудования для производства сигарет и одна упаковочная линия, готовые табачные изделия и сопутствующая фурнитура рыночной стоимостью в сумме более 560 млн рублей, а также 500 тыс. поддельных акцизных марок», – отметили в ЦОС.

Возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Хранение табачной продукции без маркировки», «Уклонение от уплаты налогов», «Покушение на сбыт поддельных акцизных марок» и «Организация преступного сообщества».

По данным ФСБ, с начала 2025 года в России удалось изъять 10 млн немаркированных пачек сигарет и шесть станков для их производства. 43 человека были осуждены по различным статьям, возбуждено 117 уголовных дел.

Москва, Зоя Осколкова

