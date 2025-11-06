Жительница Белгородской области ранена при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области женина пострадала в результате воздушной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Волоконовском районе FPV- дрон ударил по социальному учреждению, которое несколько лет не работает.

«Ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В здании повреждены остекление и стены, уточнил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube