российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 ноября 2025, 08:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

За ночь над Россией сбили 11 беспилотников

Средства противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами. Почти половину из них сбили над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, на территории Крыма нейтрализовали пять дронов. Три БПЛА перехватили над Брянской областью, два – над Курской и один – над Калужской областью.

Как сообщил брянский губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений при отражении атаки не зафиксировано.

В Калужской области вражеский дрон сбили над территорией Боровского муниципального округа, уточнил глава региона Владислав Шапша. Там также нет пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,