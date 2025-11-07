За ночь над Россией сбили 11 беспилотников

Средства противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами. Почти половину из них сбили над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, на территории Крыма нейтрализовали пять дронов. Три БПЛА перехватили над Брянской областью, два – над Курской и один – над Калужской областью.

Как сообщил брянский губернатор Александр Богомаз, пострадавших и разрушений при отражении атаки не зафиксировано.

В Калужской области вражеский дрон сбили над территорией Боровского муниципального округа, уточнил глава региона Владислав Шапша. Там также нет пострадавших и разрушений инфраструктуры.

