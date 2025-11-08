В жилом доме в Тульской области взорвался газ: пострадали четверо человек

Сегодня утром в поселке Куркино в Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном 3-этажном доме, в результате чего, по уточненным данным, пострадали четверо человек. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

По его словам, после взрыва произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. Эвакуировано 10 жильцов, они находятся у своих родственников.

Как уточнили ТАСС в региональной прокуратуре, в числе пострадавших двое сотрудников газовой службы. Перед взрывом газовики проводили работы по вызову из-за запаха газа.

На месте происшествия спасатели МЧС России проводят разбор завалов и поисково-спасательные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Тула, Анастасия Смирнова

