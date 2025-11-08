В Курской области микроавтобус с детьми попал в ДТП: пострадали четыре ребенка

Сегодня утром в Курской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали семь человек, включая четверых детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

Авария произошла около 9:00 на 537 километра автодороги М2 «Крым». По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Форд Транзит», двигаясь со стороны Белгорода в направлении Курска, врезался в стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Мицубиси Ланцер», который после удара въехал в попутный большегруз «Вольво».

В результате ДТП пострадали семь человек, вреди которых пассажирка «Мицубиси Ланцер» 1985 года рождения, а также пассажиры «Форд Транзит»: девушка 2000 года рождения, парень 2006 года рождения и несовершеннолетние мальчики 2010 г.р., 2009 г.р., 2010 г.р. и девочка 2011 г.р.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в микроавтобусе были жители его региона. Все доставлены в больницу в Курске. У всех состояние средней степени тяжести. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает.

По предварительным данным, дети ехали на экскурсию в Коренную пустынь.

Курск, Анастасия Смирнова

