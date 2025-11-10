За ночь ПВО уничтожила над Россией 71 украинский дрон

Над одиннадцатью российскими регионами и Черным морем в течение прошедшей ночи силы противоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего дронов перехвачено над Брянской области – 29. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, в результате ночной атаки пострадавших и разрушений нет.

Семь БПЛА сбито над Курской областью, по пять дронов нейтрализовано над Липецкой и Смоленской областями. По четыре беспилотника ликвидировано в Орловской, Тверской и Самарской областях. Три БПЛА уничтожено в Крыму, по одному дрону сбито над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

Кроме того, семь дронов перехвачено над акваторией Черного моря.

В Тульской, Тверской, Ростовской, Смоленской областях, по данным властей, при отражении воздушной атаки никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.

Из-за угрозы налета БПЛА ночью приостанавливали работу аэропорты Калуги, Волгограда, Тамбова, Саратова, Пензы, Самары, Уфы. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

