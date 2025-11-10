Москвича задержали за сбор данных о российском военном для Украины

ФСБ задержала по подозрению в госизмене 45-летнего жителя Москвы, который занимался сбором информации о месте жительства и об автомобилях российского военнослужащего для спецслужб Украины. Мужчина также планировал диверсию на одной из железнодорожных станций московского региона. Об этом сообщает центр общественных связей российской спецслужбы.

В ФСБ отметили, что задержанный по собственной инициативе установил сотрудничество с представителями спецслужб Украины и запрещенной в России украинской террористической организации.

«Действуя по указанию кураторов, злоумышленник осуществил сбор сведений о месте жительства, об используемых транспортных средствах и о времени передвижения военнослужащего Вооружённых сил России», – сообщили в спецслужбе. По информации ведомства, также ему поручили осуществить диверсию на одной из железнодорожных станций московского региона.

Вместе с тем, как указали в ФСБ, злоумышленник планировал перейти на сторону ВСУ или вступить в украинское военизированное формирование для участия в боевых действиях против России.

В отношении москвича возбуждены уголовные дела ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности организации, признанной террористической) и ст. 275 УК России (госизмена). Ему грозит наказание от 12 лет до пожизненного срока лишения свободы. Фигурант помещен под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube