
Понедельник, 10 ноября 2025, 12:41 мск

Силовики пресекли незаконный вывоз за рубеж двигателей двойного назначения

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли экспорт двигателей двойного назначения. Об этом сообщили в управлении спецслужбы по Ярославской области.

Два руководителя коммерческого предприятия Ярославля занимались незаконной деятельностью. Компания производила двигатели двойного назначения и поставляла их за границу в интересах министерства обороны иностранного государства.

Отмечается, что операцию провели сотрудники ярославского главка вместе с коллегами из Рязани.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 189 УК РФ («Незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль»).

Ярославль, Зоя Осколкова

