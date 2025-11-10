При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен боец самообороны

В Шебекино Белгородской области при отражении атаки украинского беспилотника пострадал боец самообороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. В Шебекинской ЦРБ ему оказана вся необходимая помощь, он продолжит лечиться амбулаторно.

Еще один FPV-дрон сдетонировал в Шебекино о дорожное полотно, добавил Гладков. В результате повреждены остекление и фасад первого этажа многоквартирного дома, а также припаркованный легковой автомобиль. Третий дрон атаковал частный дом – повреждены фасад, ограждение и автобус.

В Белгородском районе в селе Чайки, по данным главы региона, вражеский дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Транспортное средство получило повреждения. Информации о пострадавших нет.

