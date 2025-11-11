В России за ночь сбили 37 украинских дронов

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 37 украинских беспилотников над восемью российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 10 дронов сбили над Крымом, восемь – над Саратовской областью, семь – над Орловской, по три – над Липецкой и Ростовской областями и акваторией Черного моря. Еще по одному дрону перехватили в Брянской, Воронежской и Калужской областями.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщал, что при атаке БПЛА были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Какие именно, он не уточнил, отметив лишь, что на местах происшествий работают экстренные службы.

В Ростовской области, по информации губернатора Юрия Слюсаря, вражеские дроны были ликвидированы и подавлены в Батайске и Мясниковском районе. «Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», – написал он в своем телеграм-канале.

В Брянской, Воронежской и Калужской областях, по данным властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ночью из-за опасности атаки БПЛА вводились ограничения на полеты в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, сообщала Росавиация. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.

