ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»

ФСБ России заявила о пресечении операции военной разведки Украины, целью которой был угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Истребитель планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, чтобы устроить масштабную провокацию. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

По информации спецслужбы, операция была организована Главным управлением разведки Минобороны Украины и его британскими кураторами.

Сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить по 3 млн долларов США за угон истребителя. «В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны», – сообщили в ФСБ.

В российской спецслужбе заявили, что в результате принятых мер планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны.

Один из летчиков рассказал на видео ФСБ, опубликованном телеканалом «Звезда», что за угон истребителя им сначала обещали 1 млн долларов, потом украинские агенты увеличили сумму до 3 млн долларов в случае передачи самолета с «Кинжалом». Кроме того, вербовщик предлагал летчикам гражданство одной из западных стран.

По плану украинской разведки, летчик должен был нейтрализовать командира экипажа в воздухе с помощью усыпления отравляющим веществом. Угон планировался над Черным морем – для прикрытия предлагалось имитировать крушение самолета.

Москва, Наталья Петрова

