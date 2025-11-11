Жительница Саратова пострадала при налете дронов ВСУ на город

В Саратове при налете украинских беспилотников пострадала женщина, в нескольких домах Заводского района выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, который находится на месте происшествия.

«В результате атаки БПЛА были выбиты окна в нескольких домах Заводского района. Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась», – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что на месте детально обсуждены «вопросы восстановления поврежденных элементов и материальной поддержки в случае ущерба имуществу». Районная администрация будет оказывать гражданам всю необходимую помощь, заверил он.

По словам Бусаргина, жители смогут вернуться в квартиры после того, как специалисты «обследуют всю территорию, чтобы исключить какую-либо опасность». В случае необходимости людям предоставят возможность бесплатного размещения в гостиницах, отметил он.

Напомним, ночью Бусаргин сообщал, что при атаке БПЛА на Саратовскую область были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Какие именно, он не уточнил.

По данным Минобороны, в течении ночи силы ПВО уничтожили 37 украинских дронов над Россией, из них восемь – над Саратовской областью.

Около девяти часов утра в Саратовской области была повторно объявлена угроза атаки БПЛА. На этом фоне аэропорт Саратова приостановил работу второй раз с начала суток.

Саратов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube