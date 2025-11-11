В Пакистане произошел теракт у здания суда

В Пакистане в Исламабаде произошел теракт у здания суда.

Как рассказал министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви, погибли двенадцать человек. «В 12:39 в Кашхри, где расположено здание суда, произошёл теракт, взрыв был устроен террористом-смертником. Погибли 12 человек, 27 получили ранения», – пояснил министр.

«Когда я припарковал машину и въехал в комплекс, я услышал громкий хлопок у входа, – рассказал адвокат Рустам Малик. – Там царил полный хаос; внутри комплекса бежали адвокаты и другие люди. Я видел два тела, лежащих у ворот, и несколько горящих автомобилей».

Силы безопасности оцепили территорию, где расположены несколько правительственных учреждений.

Как ранее сообщал «Новый День», 10 ноября в столице Индии взорвался автомобиль, не менее восьми человек погибли, более 20 пострадали. Также выгорели несколько припаркованных рядом машин. Власти на этом фоне ввели режим повышенной готовности на границе с Пакистаном и Бангладеш. Произошедшее в Нью-Дели было квалифицировано как теракт, который совершил смертник.

Исламабад, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube