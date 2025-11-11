российское информационное агентство 18+

Вторник, 11 ноября 2025

Взрыв в Нью-Дели совершил террорист-смертник

Взрыв в Нью-Дели устроил мужчина, связанный с террористической группировкой. Об этом сообщают индийские СМИ.

Накануне в центре столицы Индии взорвался автомобиль, не менее восьми человек погибли, более 20 пострадали. Также выгорели несколько припаркованных рядом машин. Власти на этом фоне ввели режим повышенной готовности на границе с Пакистаном и Бангладеш.

По данным правоохранителей, взрыв устроил 36-летний террорист-смертник, доктор Умар Мохаммад. Он работал в одном из медицинских колледжей.

Как сообщает India Today, Мохаммад был членом террористической группы, действующей в округе Фаридабад штата Харьяна.

Зоя Осколкова

