Украинские дроны сбили над Саратовской областью и Оренбуржьем

Силы противоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника над двумя регионами России и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, два дрона сбили в Саратовской области и по одному в Оренбургской области и над акваторией Черного моря.

Беспилотники были нейтрализованы в период с 8:00 до 13:00 мск.

Ранее саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в Саратове при атаке БПЛА пострадали женщина, также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Какие именно, глава региона не раскрыл.

