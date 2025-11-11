Два человека пострадали при обрушении на стройплощадке горнолыжного комплекса в Подмосковье

В подмосковном Красногорске во время демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком» два человека получили травмы, несколько десятков автомобилей были повреждены обломками.

Рабочие проводили демонтаж одной из опорных колонн, но, по всей видимости, не рассчитали, огромный обломок упал на землю, подняв «лавину» из щебня и песка. Камни разлетелись по всей округе, задев припаркованные автомобили и здания.

За медицинской помощью обратился прохожий. Мужчина находился рядом с местом происшествия, его буквально сбило с ног отлетевшими обломками. Кроме того, известно еще об одной пострадавшей – женщину ранило разбившимся в одном из домов стеклом.

По предварительным данным, повреждения получили более сотни автомобилей. В причинах случившегося разбирается компания «Развитие», которая ведет работы на объекте. В администрации Красногорска заявили, что представители фирмы свяжутся с автовладельцами по вопросу возмещения ущерба.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Количество пострадавших уточняется. На месте работают следователи и криминалисты.

Стоит отметить, что это не первый случай на этом объекте. Около года назад во время демонтажа погиб рабочий, на которого упала металлическая конструкция.

Москва, Зоя Осколкова

