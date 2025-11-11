В Оренбургской области при налете БПЛА поврежден промышленный объект

Система ПВО отразила атаку нескольких украинских беспилотников на Оренбургскую область. В результате падения обломков повреждения получил один из промышленных объектов региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

По его словам, данных о пострадавших среди людей нет. На месте работают специалисты экстренных служб.

Солнцев также отметил, что в регионе сохраняется опасность атак БПЛА. В аэропортах Оренбурга и Орска введены ограничения на полеты.

Губернатор напомнил жителям Оренбуржья, что в регионе запрещено снимать работу ПВО и распространять эти кадры в Сети. Он добавил, что также нельзя приближаться к сбитым БПЛА, поскольку корпусные фрагменты уничтоженных дронов могут содержать взрывчатку.

Минцифры региона в свою очередь сообщило, что на фоне угрозы атаки БПЛА в Оренбургской области может наблюдаться временное ограничение мобильного интернета.

Минобороны РФ ранее заявляло о сбитии дрона ВСУ над Оренбургской областью.

Оренбург, Наталья Петрова

