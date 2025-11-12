В Ставрополье вспыхнул пожар в промзоне после атаки БПЛА

В Ставропольском крае возник пожар на территории промышленной зоны в городе Буденновске после падения обломков сбитых украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

По его словам, силы ПВО отразили атаку вражеских БПЛА над Буденновским округом. «От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте», – написал он в своем телеграм-канале

Владимиров уточнил, что пострадавших нет, жилые дома не повреждены. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавил губернатор.

По информации Минобороны России, в течение ночи средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Ставропольским краем.

Всего на территории России за ночь было нейтрализовано 22 вражеских беспилотника. Как уточнили в ведомстве, по три БПЛА сбито над Орловской и Брянской областями, два дрона уничтожено в Тульской области и по одному беспилотнику перехвачено над Калужской областью и московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщал о сбитом на подлете к городу БПЛА. Региональные власти отчитались об отсутствии пострадавших и последствий на земле при отражении воздушных атак.

Ставрополь, Наталья Петрова

