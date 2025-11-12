В России с начала года из-за атак дронов ВСУ погибли 392 человека

С января по конец октября 2025 года в результате атак украинских дронов в России погибли 392 человека, включая 22 детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник газете «Известия». За это время, по его данным, ранения получили 3205 человек, в том числе 195 детей.

С начала специальной военной операции погибли 7175 мирных жителей, пострадали 17 617 человек, уточнил Мирошник.

По его словам, в последнее время беспилотники стали одним из основных средств нанесения удара по гражданским лицам. «Каждый третий из четырех пострадавших – это жертва ударов БПЛА», – сообщил дипломат. В сентябре по сравнению с июлем количество пострадавших от ударов вражеских дронов увеличилось примерно на треть, уточнил он.

При этом, как отметил Мирошник, украинская армия стала чаще применять беспилотники, начиненные шрапнелью, для атак на мирное население. ВСУ также используют пластиковые шарики в боевой части БПЛА, что значительно ухудшает состояние раненых, подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube