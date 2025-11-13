130 украинских дронов сбили за ночь над Россией

Массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы отразили прошедшей ночью силы ПВО. Над одиннадцатью регионами и Черным морем перехвачены и уничтожены 130 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Больше всего дронов нейтрализовали над Курской и Белгородской областями – по 32. В Воронежской области ликвидировали 20 БПЛА. Еще семь беспилотников сбили над Крымом, шесть – над Орловской областью, пять – над Краснодарским краем, четыре – над Тамбовской областью. Три дрона перехватили в Ростовской области, два – в Брянской, по одному – над Тульской областью и московским регионом. Кроме того, 17 беспилотников было сбито над акваторией Черного моря.

В Орле в результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены несколько автомобилей, остекление балконов жилых домов и частных домовладений. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. «На данный момент информации о пострадавших нет. Городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно», – написал он в своем телеграм-канале.

В Ростовской области вражеские дроны уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил глава региона.

В Брянской и Тульской областях, по информации глав регионов, пострадавших и разрушений нет. Власти остальных регионов ночные атаки не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

