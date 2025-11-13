российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 ноября 2025, 17:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ нанесли удар по курскому Льгову

ВСУ атаковали с помощью беспилотников город Льгов Курской области, сообщил губернатор Александр Хиншнейн.

В результате удара повреждены шесть частных домов, два автомобиля и склад сахарного комбината.

По информации главы региона, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Собственникам пострадавшего жилья будет оказана помощь в восстановлении, заверил Хинштейн.

Ранее губернатор сообщил, что вражеский дрон атаковал жилой дом на улице Пржевальского в Льгове. Еще один БПЛА сбили над сахарным заводом.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,