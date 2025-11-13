В Подмосковье маршрутка врезалась в грузовик и дорожное ограждение, есть пострадавшие

В подмосковных Люберцах в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла на 26 километре Новорязанского шоссе. Согласно предварительной информации, водитель пассажирского микроавтобуса совершил попутное столкновение с грузовиком, после чего врезалась в дорожное ограждение.

В настоящее время Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube