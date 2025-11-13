российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 ноября 2025, 18:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье маршрутка врезалась в грузовик и дорожное ограждение, есть пострадавшие

Фото из тг-канала Госавтоинспекции Московской области

В подмосковных Люберцах в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла на 26 километре Новорязанского шоссе. Согласно предварительной информации, водитель пассажирского микроавтобуса совершил попутное столкновение с грузовиком, после чего врезалась в дорожное ограждение.

В настоящее время Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,