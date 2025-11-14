Над Россией за ночь сбили 216 БПЛА – в Новороссийске повреждены нефтебаза и дома, есть раненые

Средства противоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников – ВСУ атаковали 11 регионов России. Больше половины из них сбиты над Краснодарским краем и Саратовской областью. На данный момент известно, что в результате налета БПЛА пострадали четыре человека в Новороссийске. Повреждения инфраструктуры и жилых домов зафиксированы в Саратове и Новороссийске, где под удар попали нефтебаза и судно в порту.

По информации ведомства, 66 дронов нейтрализованы в Краснодарском крае, 45 – в Саратовской области, 19 – в Крыму. Еще 8 БПЛА ликвидированы над Волгоградской областью, 7 – над Ростовской, четыре – над Белгородской, три – над Тамбовской, два – над Брянской и по одному – над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

Также 59 беспилотников перехвачены над акваторией Черного моря.

В результате налета БПЛА в Новороссийске, по данным оперштаба Краснодарского края, повреждения получили нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», где вспыхнул пожар, и береговые сооружения. Возгорание уже потушили. Также из-за падения обломков дронов оказались повреждены гражданское судно в порту и четыре многоквартирных дома. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа судна, их госпитализировали. Кроме того, в больницу доставлен житель одного из жилых домов, по данным оперштаба, в его квартиру на четвертом этаже попали обломки БПЛА. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В Саратове в результате атаки дронов повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Роман Бусаргин. «На месте работают все оперативные службы», – написал он в своем телеграмм-канале.

В Воронежской области, по данным властей региона, обломками сбитого БПЛА повреждены крыша частного дома и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube