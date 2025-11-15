российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 15 ноября 2025, 10:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Средства ПВО за ночь сбили 64 вражеских беспилотника

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 64 украинских боевых дрона над территорией десяти регионов России. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 ноября до 7.00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

25 БПЛА сбили над территорией Рязанской области, 17 – над Ростовской областью, восемь – над Тамбовской, пять – над Воронежской, по два дрона уничтожены над территориями Белгородской, Саратовской и Липецкой областей, по одному – над Татарстаном, Тульской и Самарской областями.

Власти подвергшихся атаке регионов сообщают, что данных о пострадавших и разрушениях не поступало. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Ночью аэропорты Казани, Нижнекамска, Уфы, Самары, Саратова и Ижевска временно закрывались на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,