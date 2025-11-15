Средства ПВО за ночь сбили 64 вражеских беспилотника

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 64 украинских боевых дрона над территорией десяти регионов России. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 ноября до 7.00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

25 БПЛА сбили над территорией Рязанской области, 17 – над Ростовской областью, восемь – над Тамбовской, пять – над Воронежской, по два дрона уничтожены над территориями Белгородской, Саратовской и Липецкой областей, по одному – над Татарстаном, Тульской и Самарской областями.

Власти подвергшихся атаке регионов сообщают, что данных о пострадавших и разрушениях не поступало. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Ночью аэропорты Казани, Нижнекамска, Уфы, Самары, Саратова и Ижевска временно закрывались на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube