Во время ночной атаки дронов в Волгограде пострадали три человека

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 57 вражеских дронов над территорией семи регионов России. В Волгоградской области есть пострадавшие. Оперативные службы работают на местах.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября текущего года до 7:00 16 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщило Минобороны РФ.

23 БПЛА сбили над территорией Самарской области, 17 – над Волгоградской областью, по пять – над Саратовской и Ростовской областями, по три – над Курской и Воронежской, один – над территорией Брянской области.

В Волгоградской области обломки дронов упали на жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах, в домах повреждено остекление. «К сожалению, есть трое пострадавших – медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет», – сообщил губернатор Андрей Бочаров.

На месте работают пожарные службы и взрывотехники. Для местных жителей подготовили два пункта временного размещения.

Москва, Зоя Осколкова

