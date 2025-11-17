Над семью регионами России сбили 36 украинских дронов

За минувшую ночь средства противоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников над семью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего дронов сбили в Брянской области – 14. Восемь БПЛА нейтрализовали в Тамбовской области, пять – в Ульяновской, четыре – в Воронежской, три – в Орловской и по одному – в Нижегородской и Тульской областях.

В Ульяновской области отражена атака на подстанцию в Вешкаймском районе, уточнил губернатор Алексей Русских. По его данным, пострадавших нет, на месте падения обломков работают спецслужбы. Глава региона подчеркнул, что электроснабжение населенных пунктов не нарушено.

В Брянской, Воронежской и Тульской областях, по данным властей регионов, обошлось без пострадавших и последствий на земле. Главы других регионов ночные налеты БПЛА не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

