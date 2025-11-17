Туляка арестовали за финансирование ВСУ криптовалютой

ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Тульской области за перевод криптовалюты на счета украинской армии.

По данным спецслужбы, 32-летний мужчина подозревается в совершении госизмены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Как установила ФСБ, туляк «с помощью криптовалютных инструментов осуществил перевод денежных средств вооруженным формированиям Украины», говорится в сообщении центра общественных связей спецслужбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант заключен под стражу. В спецслужбе напомнили, что Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

Москва, Наталья Петрова

