Вторник, 18 ноября 2025, 08:42 мск

За ночь средства ПВО сбили 31 вражеский дрон

Средства противовоздушной обороны этой ночью сбили 31 украинский беспилотник. В настоящее время не поступало данных о пострадавших и разрушениях.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны.

По 10 БПЛА сбили над территорией Воронежской и Тамбовской областей, по три – над Ростовской и Ярославской областями, два дрона перехватили над Смоленской областью, под одному – над Брянской, Курской и Орловской областями.

В подвергшихся атаке регионах объявляли беспилотную опасность. На данный момент пострадавших и разрушений нет. На местах падения обломков работают оперативные службы. Последствия ночного налета устанавливаются.

Минувшей ночью в целях безопасности закрывались на прием и вылет воздушных судов аэропорты Пензы и Саратова. К утру ограничения в авиагаванях были сняты, сообщила Росавиация.

Москва, Зоя Осколкова

