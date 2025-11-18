Населенные пункты ДНР остались без света после атаки ВСУ на две ТЭС

В Донецкой народной республике в результате массированной атаки украинских войск повреждены две тепловые электростанции (ТЭС) – без электроснабжения остались многие населенные пункты. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции», – написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин добавил, что профильные ведомства работают в экстренном режиме. Он пообещал информировать жителей региона о развитии ситуации.

Напомним, энергоинфраструктура ДНР уже была атакована украинскими беспилотниками в ночь на понедельник, 17 ноября. В результате до 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой остались без света. К середине дня подачу электричества удалось восстановить большей части жителей. По состоянию на вечер, свет в Макеевку подали частично, в городе не работали 39 котельных.

Донецк, Наталья Петрова

