Две трети жителей ДНР остаются без света после удара ВСУ по ТЭС

В ДНР две трети жителей остаются без электричества после масштабного удара ВСУ по региональной энергосистеме. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей», – написал он в своем телеграм-канале.
Пушилин провел оперативное заседание штаба по ликвидации последствий атаки Киева на энергетическую инфраструктуру. «Намечен план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению Донецкой Народной Республики», – указал он.
Глава ДНР предупредил, что возможны веерные отключения электроэнергии. «Профильные ведомства делают все возможное, чтобы восстановить подачу света», – добавил он.
Пушилин также сообщил, что из-за перебоев с электроснабжением работать будут только те школы и детские сады, в которые подается тепло.
В Главном управлении МЧС по ДНР в свою очередь заявили, что в настоящее время прорабатываются альтернативные способы подачи электроэнергии жителям республики, включая бесперебойные источники питания для объектов жизнеобеспечения. Ситуация находится на контроле у МЧС России и руководства ДНР, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в результате беспрецедентной атаки на энергосистему ДНР были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции (ТЭС). Как сообщал глава ДНР, без света остались многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные и фильтровальные станции.
Донецк, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»