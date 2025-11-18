Две трети жителей ДНР остаются без света после удара ВСУ по ТЭС

В ДНР две трети жителей остаются без электричества после масштабного удара ВСУ по региональной энергосистеме. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей», – написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин провел оперативное заседание штаба по ликвидации последствий атаки Киева на энергетическую инфраструктуру. «Намечен план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению Донецкой Народной Республики», – указал он.

Глава ДНР предупредил, что возможны веерные отключения электроэнергии. «Профильные ведомства делают все возможное, чтобы восстановить подачу света», – добавил он.

Пушилин также сообщил, что из-за перебоев с электроснабжением работать будут только те школы и детские сады, в которые подается тепло.

В Главном управлении МЧС по ДНР в свою очередь заявили, что в настоящее время прорабатываются альтернативные способы подачи электроэнергии жителям республики, включая бесперебойные источники питания для объектов жизнеобеспечения. Ситуация находится на контроле у МЧС России и руководства ДНР, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в результате беспрецедентной атаки на энергосистему ДНР были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции (ТЭС). Как сообщал глава ДНР, без света остались многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные и фильтровальные станции.

Донецк, Наталья Петрова

